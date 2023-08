Sembra che bisognerà attendere ancora un po' di tempo per rivedere Nicolòin campo con la maglia della. Come scrive Tuttosport, infatti, la spalla operata è ormai guarita, la tonsillite è smaltita e anche il recupero atletico sta procedendo bene, però il centrocampista deve evitare cadute o scontri di gioco. Il classe 2001 potrà quindi svolgere gli allenamenti con i compagni, ma non le partitelle. Si punta ad averlo a disposizione dopo la sosta delle nazionali, a settembre quindi.