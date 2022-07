Ormai non ci sono più dubbi: dopo Paul, anche Angelraggiungerà presto la, con la quale in settimana si sottoporrà alle visite mediche e firmerà un contratto annuale da 7 milioni di euro. Stando a quanto riportato da TMW, questi passaggi saranno effettuati nei prossimi giorni, dopodichè l'esterno argentino potrà iniziare la sua avventura in bianconero: il Fideo sarà allalunedì prossimo, in tempo per la ripresa ufficiale degli allenamenti insieme al resto della squadra.