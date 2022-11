Siamo alla vigilia della super sfida di campionato tra Juve ed Inter, con i bianconeri che vogliono dare un chiaro segnale al campionato e far capire a tutti che ci sono anche loro. Per farlo però dovranno prestare attenzione a diversi fattori, uno su tutti Nicolò Barella. L'ex Cagliari è infatti il centrocampista ad aver segnato di più in questo campionato, 5 reti al pari di Zaccagni e Lookman.