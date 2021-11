"La Fiorentina vanta il secondo possesso palla medio del campionato (56.3%, dietro solo al Napoli, 59.9%), mentre la Juventus è decima in questa graduatoria con il 50.9%.La Fiorentina è la squadra che ha segnato più gol su calcio di rigore in questa Serie A (5).Solamente il Cagliari (95) conta meno interruzioni alte delle sequenze di azione avversarie grazie al pressing rispetto alla Fiorentina (122) e alla Juventus (124) in questo campionato.La Fiorentina ha registrato l’87% di passaggi riusciti nel campionato in corso, solo il Napoli (88%) vanta una percentuale più alta."