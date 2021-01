Nel preparare la formazione titolare per stasera contro l'Udinese, Andrea Pirlo deve fare i conti anche con squalifiche e diffide. La Juventus dovrà fare a meno di Cuadrado, espulso durante il match contro la Fiorentina e squalificato per un turno. Inoltre, nella lista dei diffidati compare Adrien Rabiot. Se il francese dovesse scendere in campo ed eventualmente rimediare un cartellino giallo, salterebbe la partita del 6 gennaio contro il Milan e Pirlo perderebbe così un'opzione a centrocampo. Per questo, e anche per evitare i rischi di ricorso da parte dell'Udinese in caso di suo utilizzo, l'allenatore della Juve potrebbe decidere di preservare il francese e tenerlo in panchina contro i friulani.