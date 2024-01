Il direttore del, ha dichiarato che la squadra sta attivamente cercando di acquisire Matija Popović a parametro zero. Angelozzi ha evidenziato l'intenzione di collaborare con un club di alto livello, specificamente il, per raggiungere un accordo favorevole. In un'intervista a Sky Sport, ha ammesso che la trattativa non è semplice, ma il Frosinone sta facendo sforzi significativi per concludere l'affare. L'auspicio del dirigente è che questa operazione si concretizzi, contribuendo a rafforzare la squadra e garantendo il trasferimento di Popović al club.