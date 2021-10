Nel prossimo turno di campionato, la Juventus affronterà l'Inter. In mezzo, però, c'è la Champions League; queste le parole di Inzaghi nella conferenza della vigilia: "Creiamo tante occasioni e concediamo troppo? Conoscevo questa statistica e le mie squadre sono sempre state così, fanno tanto gol. Poi ne abbiamo subito qualcuno in più ma ciò che rimane è la rabbia per la partita persa di sabato. Ho parlato con i ragazzi e li ho trovati arrabbiatissimi, sono contento perché ho a che fare con dei vincenti".