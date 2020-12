A febbraio la Juventus tornerà ad ascoltare la musichetta della Champions League. Negli ottavi di finale della competizione continentale, i bianconeri affronteranno la squadra portoghese del Porto. Certo, sarebbe potuta andare peggio ma la squadra di Pirlo non dovrà fare l'errore di sottovalutare l'avversaria. Ieri, la compagine allenata da Sergio ​Conceição ha liquidato il Nacional - squadra di metà classifica - con il risultato di 2 a 0, grazie a due reti segnate nel primo tempo da Sergio Oliveira e Marega. In questo momento, il Porto si trova in terza posizione, a 4 punti dalla vetta, occupata dallo Sporting Lisbona.