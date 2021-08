Con la partenza di Cristiano Ronaldo, la Juventus si ritrova nelle casse un discreto gruzzoletto, da reinvestire sul mercato. Secondo quanto riporta il giornalista de La Gazzetta dello Sport, Luca Bianchin, però, la Vecchia Signora manterrà un profilo basso in questi giorni finali di mercato, per conservare un budget importante per il mercato del 2022: "I piani della #Juve per il dopo #Ronaldo: prendere ora un attaccante futuribile, conservare budget per l’estate 2022 I favoriti: Scamacca, #Kean, #Icardi. Niente Hazard."