"L’altezza media iniziale delle sequenze di gioco del Chelsea in Champions League è stata di 49.8 metri dalla propria porta; il dato più alto rispetto a qualsiasi squadra nella competizione in questa stagione. In effetti, la squadra di Thomas Tuchel ha anche realizzato più recuperi offensivi di qualsiasi altra (65), ovvero sequenze di gioco su azione iniziate entro 40 metri dalla porta avversaria."