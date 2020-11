Nella sfida di sabato sera, la Juventus si troverà di fronte un Cagliari in netta risalita. La vittoria contro la Sampdoria ha galvanizzato l'ambiente e, in più, i sardi stanno facendo un lavoro molto importante con i giovani. Di Francesco ha voluto ibridare la propria squadra con calciatori di esperienza e talenti freschi. Tra questi c'è Sebastian Walukiewicz, classe 2000, che fra gli under 21 della Serie A è quello con il maggior minutaggio fino ad oggi con 630 minuti giocati. In questa speciale classifica, nelle prime otto posizioni compaiono altri due rossoblù: Gabriele Zappa e Riccardo Sottil.