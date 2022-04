La fase di flessione della Juventus riaccende gli entusiasmi a Roma. Mourinho gioca a nascondino, ma è chiaro che, adesso, cominci a credere alla rimonta Champions League, come racconta la Gazzetta:



"Ambizioni diverse, visto che i partenopei inseguono ancora un sogno chiamato scudetto, mentre i giallorossi – complice il pareggio casalingo della Juventus contro il Bologna – in caso di successo potrebbero anche rilanciarsi nella caccia al quarto posto. Vero, lo Special One ha detto più volte come le prime quattro della classifica saranno quelle che andranno in Champions, ma è ovvio che vuole che la Roma si faccia trovare pronta in caso di una “rottura” prolungata dei bianconeri. I punti, comunque, servono anche per altro, visto che la lotta dalla quinta alla ottava posizione è ancora aperta".