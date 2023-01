Si è parlato a lungo del futuro di Nicolòin casae della trattativa per il suo rinnovo che al momento è fermo e non sono in programma nuovi appuntamenti. Al contrario, riporta Sportitalia, sono sempre più insistenti le sirene della Premier League e deldi Antonioin particolare. Interessata più diche comunque sono interessate, è in particolare l'I, che vanta una percentuale del 15% sulla futura rivendita.