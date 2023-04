Buone notizie dalla Continassa:. Sembra un capitolo chiuso, dunque, il problema muscolare che lo aveva costretto allo stop e le nubi cariche id tempesta che si erano palesate fuori dal JMedical quando il centrocampista, evidentemente frastornato e addolorato dalla situazione, rifiutò di fermarsi con i tifosi: “Non ho testa”.Adesso Pogba è tornato a correre ed allenarsi con il gruppo, sta meglio, sta bene. Per questo,. Già contro la Lazio? Un’ipotesi da non scartare a prescindere, più probabile, però, la la sfida di Europa League contro lo Sporting Lisbona in programma il 13 aprile.