Fra i tanti nomi osservati dalla Juventus per rinforzare l'attacco c'è anche Maxi Gomez, attaccante in forza al Valencia. Il centravanti uruguaiano è stato però messo recentemente fuori rosa dai Murcielagos perché, secondo quanto riportato da Cadena Ser, troppo sovrappeso rispetto ai limiti imposti dallo staff medico del club. Una condizione di cui tenere conto e che non può che allarmare, la Juve infatti cerca un'occasione in prestito che possa dare subito il proprio contributo alla squadra di Max Allegri.