Nonostante non sia stato coinvolto in alcun gol nelle sue ultime tre gare di campionato, Armand Laurienté è il calciatore del Sassuolo che ha preso parte a più reti in questa stagione di Serie A: 13 (sette centri e sei passaggi vincenti).Davide Frattesi potrebbe diventare il 1° centrocampista del Sassuolo a segnare contro Juventus, Milan e Inter nel corso della stessa stagione di Serie A. In generale, l’ultimo centrocampista ad esserci riuscito contro queste avversarie è stato Marco Mancosu nel 2019/20.Le statistiche da Juventus.com