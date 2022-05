Dal sito ufficiale della Lega Serie A:



"La Juventus è la squadra contro cui Mattia Destro ha giocato più partite di Serie A TIM senza mai trovare il gol (nessuna rete o assist in 14 sfide) - l’attaccante del Genoa è l’unico giocatore rossoblu con più di una rete in campionato nel 2022 (due centri per lui, l’ultimo il 13 febbraio v Salernitana)".