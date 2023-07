Ufficialmente, i viaggi inglesi dell’entourage che segue gli interessi di Federicosono giustificati dall’affare Pulisic, altro assistito dell’agenzia. Come riporta il Corriere dello Sport, però, l’occasione c’è stata, pere colleghi, per ascoltare offerte e sondare il terreno dellaper quanto riguarda il futuro dell’ala bianconera.In particolare, ad essere stati approfonditi sono gli interessamenti di. Quest’ultima, in particolare, grazie alla disponibilità economica vuole costruire una compagine competitiva per la Champions League e vorrebbe bissare il colpo dall’Italia, dopo Sandro Tonali. Inoltre, il rapporto del board dei Magpies con Ramadani è ottimo ePer quel che riguarda Giuntoli,. È evidente, però, che una maxi offerta “alla Tonali” farebbe vacillare la squadra di mercato bianconera. Se la Juve, da un’eventuale cessione di Chiesa, spera di ottenere almeno, dall’altra parte deve fare i conti con un mercato che ha svalutato il calciatore a causa del grave infortunio al ginocchio e che vede il prezzo fissato intorno aiAd aumentare le probabilità di una partenza di Federico Chiesa, il rapporto mai sbocciato con Massimiliano: “ha rappresentato una preoccupazione importante ed evidente, con il calciatore apparso spesso insofferente sul terreno di gioco. L’esterno ex viola ha mal digerito l’utilizzo in un modulo non proprio congeniale alle sue caratteristiche, facendo intendere a più riprese di sentirsi valorizzato solo in un attacco a tre. Allegri, da parte sua, non ha apprezzato l’atteggiamento in partita dell’azzurro classe ‘97, che spesso ha esagerato con qualche dribbling di troppo perdendo palla anche in zone nevralgiche del campo”.