Il mercato si è concluso da pochi giorni e in casa Juve si sta già lavorando per quella che sarà la prossima sessione di gennaio. Il nome di Tommaso Baldanzi resta sempre in cima alla liste dei desideri, che però in queste ultime ore sembra essere stato annotato anche nei taccuini dei dirigenti dei altri club interessati al talento dell'Empoli. Stando a quanto sta emergendo, infatti, anche Roma e Fiorentina avrebbero fatto più di un sondaggio e questo potrebbe complicare la trattativa tra i bianconeri e il club toscano.