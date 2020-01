Lo United ha detto che resta. Raiola spinge per farlo andare alla Juve. Nel mezzo, il Real. Quella di Paul Pogba assomiglia sempre più ad una telenovela. L'ultima arriva dalla Spagna e dice che Zidane vuole il 'polpo' a tutti i costi. Stando a quanto riportato da Diariogol.com, il tecnico delle Merengues sarebbe tornato fortemente a desiderare il suo connazionale come rinforzo di lusso per il centrocampo. Florentino farà di tutto per accontentare il suo allenatore, ma la valutazione che i Red Devils fanno del campione del mondo è di 176 milioni. L'asta per Pogba si riduce quindi a Juve e Real, con i primi che possono contare però sul benestare dell'agente e del giocatore, cui non dispiacerebbe tornare lì dove è diventato grande.