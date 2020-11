Dopo aver condotto un mercato estivo da zero acquisti, il Real Madrid ha tutta l’intenzione di tornare protagonista nel 2021. I sogni, e non troppo irrealizzabili se non fosse per le difficoltà finanziarie in cui versa tutto il mondo, sono Erling Haaland e soprattutto Kylian Mbappé. A centrocampo invece, come riporta As, Zinedine Zidane spera ancora di avere con sé Paul Pogba, obiettivo della Juventus che recentemente ha espresso parole positive in merito ad un eventuale trasferimento alle Merengues. Non solo il francese ex bianconero, ma anche Eduardo Camavinga, talento del Rennes che il Real Madrid vorrebbe soffiare alla concorrenza, in cui c’è anche la Juve.