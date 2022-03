Stando alle ultime indiscrezioni di mercato Owen Wijndal terzino sinistro dell'Az Alkmaar è il nome caldo per sostituire Alex Sandro in estate. Tuttavia il giocatore è assistito da Mino Raiola ed il procuratore l'avrebbe offerto anche ad altri club. In primis al Real Madrid. Ora dunque stando a quanto riferisce Defensa Central sarà un vero e proprio testa a testa tra i due club per arrivare al terzino.