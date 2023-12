Lanon è la sola squadra italiana ad essere sulle tracce di Pierre-Emile, che a gennaio potrebbe lasciare ildove finora ha trovato poco spazio. Stando a Sky Sport, infatti, il centrocampista danese classe 1995 è finito anche nel mirino del, a sua volta in cerca di rinforzi per la mediana alla luce della partenza, che sembra ormai certa, di Eljif Elmas in direzione Lipsia e dell'impegno in Coppa d'Africa di André Zambo Anguissa. Gli Spurs avrebbero già aperto al prestito con obbligo di riscatto: resta ora da capire se i bianconeri decideranno di affondare il colpo o se lasceranno la strada libera alla concorrenza.