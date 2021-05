In casa Roma è tempo di rivoluzione. Via a Fonseca a fine stagione, possibile rinnovamento anche nello staff dei preparatori atletici a causa dei tanti infortuni che hanno afflitto i giocatori. Dentro Maurizio Sarri, che chiederà acquisti specifici alla società. Uno di questo Arek Mlik, desiderato ai tempi della Juventus ed esploso al Napoli sotto la sua guida. Sarebbero proprio i giallorossi, come riporta La Gazzetta dello Sport, la rivale più concreta della Juve per l’attaccante del Marsiglia.