Nel mirino della Juventus è finito da tempo il centrocampista della Lazio Sergej Milinkovic-Savic. Tuttavia c'è grande concorrenza per arrivare al giocatore della nazionale serba. Come riporta El Nacional sul giocatore oltre alle italiane Inter e Juventus si starebbe aggiungendo prepotentemente il Real Madrid con l'obiettivo di battere le italiane e riuscire a portarlo al Santiago Bernabeu già nel corso del mercato estivo con un'offerta da 60 milioni. La Juventus segue fortemente da qualche stagione il giocatore che attualmente è allenato da Maurizio Sarri, proprio l'ex tecnico della Juventus potrebbe essere costretto a privarsi del "Sergente" in estate.