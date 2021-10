Donny Van de Beek è uno dei centrocampisti che costituirebbero un profilo ideale per la Juventus: giovane ma di esperienza (ex compagno di De Ligt all'Ajax, in gol all'Allianz Stadium in quel quarto di finale di Champions che fu fatale al primo Allegri), di qualità e forse non troppo costoso date le sue difficoltà al Manchester United. Già a gennaio Van de Beek potrebbe lasciare i Red Devils e, secondo Defensa Central,La Juve, se interessata, non deve dunque stare a guardare.