Domenico Berardi, attaccante del Sassuolo, recentemente è stato accostato alla Juventus come sostituto di Paulo Dybala. Stando però a quanto riferisce La Gazzetta dello Sport negli ultimi giorni Maldini e Massara starebbero infatti pensando di fare un’importante offerta al Sassuolo per arrivare a Scamacca e Berardi. La cifra sarebbe di circa 45 milioni complessivi: 30 per Scamacca e 15 per Berardi.