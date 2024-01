Lapotrebbe avere una rivale non da poco nella corsa ad Alessandro, il difensore delmesso nel mirino in vista della prossima stagione. Stando a Sky Sport, infatti, per lui ha deciso di fare sul serio il, pronto a formulare un'offerta economica inserendo anche il cartellino dell'attaccante classe 2002 Lorenzo, profilo gradito al club granata che comunque rimarrebbe in prestito al Monza fino alla fine dell'anno. A questo punto la scelta spetterà allo stesso Buongiorno, che la scorsa estate ha rifiutato l'Atalanta per restare al Torino.