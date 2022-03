Non solo in Italia. Secondo quanto riferito da Tuttosport, Gleison Bremer è seguito con attenzione anche all'estero, dove sta iniziando a finire sulla lista dei desideri di diverse big: oltre ad alcune squadre di Premier League, il difensore brasiliano del Torino piace molto soprattutto al Bayern Monaco, che potrebbe rappresentare una seria concorrente per la Juve. I bianconeri, infatti, lo hanno messo nel mirino per la prossima estate, così come il Milan, ma ora potrebbe scatenarsi una vera e propria asta di mercato.