Non c'è solo lasulle tracce di, il terzino 19enne attualmente in forza alche piace molto ai bianconeri come possibile rinforzo per la difesa. Secondo quanto riportato da Defensa Central, il giovane talento è finito anche nel mirino del, che lo sta monitorando con attenzione in vista della prossima annata. Qualora decidesse di fare un tentativo concreto, quindi, la Vecchia Signora dovrebbe fare i conti con una "rivale" non da poco.