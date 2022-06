Il Barcellona prova a ostacolare la Juve nella corsa ad Angel Di Maria. Secondo quanto raccolto dal Mundo Deportivo, il club blaugrana è tornato a pensare al Fideo come alternativa a Raphinha, brasiliano in forza al Leeds che potrebbe sfumare. L'esterno argentino, come noto, ha già vissuto una lunga esperienza in Spagna con 194 match all'attivo con il Real Madrid.