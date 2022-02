La Juventus vorrebbe accaparrarsi a parametro zero l'attuale centrocampista del Milan Frank Kessie. Come riporta l'edizione odierna di El Mundo Deportivo il Barcellona è pronto a presentare un'offerta al centrocampista della Costa d'Avorio in scadenza con il Milan. Non solo i blaugrana, anche il Tottenham infatti sarebbe interessato al giocatore.