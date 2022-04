La Juventus è interessata al difensore brasiliano del Torino Gleison Bremer. Madama non è l'unica, attualmente infatti in pole position sembrerebbe esserci l'Inter. Come riporta La Gazzetta dello Sport Fabio Paratici ed il suo Tottenham però starebbero tentando il giocatore. Non solo però, oltre agli Spurs anche Atletico Madrid, Arsenal, Everton, Leicester, Newcastle e Bayern Monaco. La Juventus se vorrà accaparrarselo dunque dovrà superare tutta questa concorrenza.