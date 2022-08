Gli ultimi giorni di mercato stanno totalmente rivoluzionando i piani iniziali dei dirigenti bianconeri, impegnati sia sul fronte attacco, sia su quello legato al regista e quindi, riconducibile a Leo Paredes. Diversa invece la situazione per il centroavanti che, in questo momento vede in netto vantaggio la posizione di Arkadiusz Milik. Più defilata invece quella di Depay che, fino a qualche giorno fa sembrava un promesso sposo della Juve e che ora, potrebbe trovare una sistemazione diversa da Torino. Stando a quanto riportato dal quotidiano spagnolo Marca infatti, anche il Manchester United avrebbe messo gli occhi sull’ex Lione e nei prossimi giorni potrebbe tentare l’assalto definitivo.