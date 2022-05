Alvaro Morata farà ritorno all'Atletico Madrid dopo il mancato accordo tra i Colchoneros e la Juventus per l'acquisto dell'attaccante. Tuttavia stando a quanto riporta Sport lo spagnolo sarebbe fortemente corteggiato dall'Arsenal. I Gunners infatti avrebbero già presentato all'Atletico Madrid un'offerta da 30 milioni di euro per accaparrarsi Morata.