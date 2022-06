Con la situazione legata al futuro di Morata che si fa sempre più attanagliata, la Juventus ha iniziato a sondare anche altri terreni già da diversi giorno, con il Cholito Simeone che è finito al centro delle attenzioni dei dirigenti della Continassa. L'attaccante del Verona sarebbe stato infatti individuato come vice Vlahovic ma prima, i bianconeri vorrebbero provare un ultimatum per riscattare lo spagnolo, senza doversi impegnare su altri fronti. Bisogna però fare in fretta, perchè stando a quanto riportato da La Città di Salerno, la Salernitana sarebbe disposta ad offrire una cifra vicina ai 16 milioni di euro per assicurarsi le prestazione dell'attaccante argentino.