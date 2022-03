Il difensore del Paris Saint Germain Leonardo Paredes era finito nel mirino della Juventus già nel corso del mercato invernale. Quando alla Vecchia Signora era stato accostato anche il nome di Mauro Icardi. Tuttavia come riporta Calciomercato.com ora l'Inter ci prova ad arrivare al giocatore del PSG che ha il contratto in scadenza al termine della stagione e molto probabilmente non rinnoverà.