Frank Kessie centrocampista in forza al Milan ma con il contratto in scadenza al termine di questa stagione era finito nel mirino di alcuni club tra cui anche la Juventus. Come riporta Sport in pole per accaparrarsi il giocatore ci sarebbe il Tottenham di Antonio Conte, che sarebbe pronto a battere la concorrenza di Juventus e Barcellona pur di portare in Premier League il calciatore del Milan.