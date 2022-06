La Juventus sta cercando un vice-Vlahovic, un nome accostato è quello di Luis Muriel. Come riferisce SkySport però sull'attaccante ci sarebbe il Marsiglia. Muriel è in uscita dall'Atalanta che non giocherà la prossima edizione della Champions League. Il Marsiglia potrebbe essere la meta ideale per il colombiano. La Juventus se scegliesse Muriel dovrebbe accelerare la trattativa.