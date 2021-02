L’ultima esclusione dal campo nonostante le tantissime defezioni in casa Real Madrid, avrebbe ulteriormente indisposto Isco, ormai ai ferri corti con il tecnico Zinedine Zidane. La sua cessione a fine stagione resta uno scenario plausibile e la Juventus resta alla finestra, grande estimatrice del fantasista spagnolo spesso e volentieri accostato in sede di mercato ai bianconeri. Ma attenzione, perché stando a quanto riporta la stampa iberica, c’è proprio un club di Liga in pole per Isco, ovvero il Siviglia, che ha strappato dal nostro campionato il Papu Gomez.