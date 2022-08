La Juve continua a tenere vivissima la pista che porta al centrocampista del Psg Leandro Paredes, obiettivo principale per il centrocampo dei bianconeri. In queste ore però, la Vecchia Signora potrebbe essere insidiata dall'ingresso in scena di una nuova concorrente e si tratta di un club del nostro campionato. Come riportato da Il Secolo XIX infatti, nel caso in cui la Samp dovesse essere acquistata dall'imprenditore barese Di Silvio, potrebbe tentare il doppio colpo Paredes-Icardi.