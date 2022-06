C'è un club di Premier League che ha messo gli occhi du Destiny Udogie, terzino dell'Udinese che con la sua ottima stagione ha conquistato le attenzioni di diverse squadre - tra cui la Juventus. Si tratta del Brighton, come riferito da Sportitalia. L'Udinese, però, non vorrebbe cedere Udogie nella prossima sessione di mercato. Situazione in evoluzione.