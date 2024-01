Matijaè stato accostato a varie big di Serie A, anche se inizialmente sembrava vicinissimo al Milan. Ora, svincolato, i suoi agenti lo stanno proponendo a vari club, tra cui anche la Juventus. Tuttavia, stando a quanto riferisce SkySport il giocatore ora sembra vicino al Napoli, acquisto che potrebbe essere fatto in sinergia con un altro club: il Frosinone, disposto a prenderlo in prestito dai partenopei per farlo crescere ulteriormente.