È l’ora di ricominciare. Domani la Juventus si radunerà alla Continassa per preparare la prossima stagione, la prima di Pirlo sulla panchina bianconera, o meglio, la prima in assoluto. Squadra al completo, ancora senza l’erede di Higuain, esigenza di mercato da soddisfare il prima possibile. Il candidato più forte è Edin Dzeko, ma rimane viva la pista Duvan Zapata che gode di grande mercato. Come riporta La Gazzetta dello Sport, oltre all’Atletico Madrid anche due club di Premier League avrebbero effettuato un sondaggio per il colombiano dell’Atalanta, che non chiude ad una cessione, fissando una basa d’asta di 50-55 milioni. Juventus avvisata, per Zapata la richiesta è alta.