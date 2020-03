Sandro Tonali è destinato ad essere al centro di un’asta di mercato. La base di questa sarà 50 milioni, da questo cifra il presidente del Brescia Ciellino non vorrà scendere e ha avvertito le pretendenti. Per l’appunto, in Italia si daranno battaglia Inter e Juventus, con il ds Fabio Paratici pronto ad agire con decisione per il centrocampista classe 2000, ma ci sono squadre anche dall’estero. Secondo quanto riporta El Desmarque, anche il Real Madrid avrebbe mostrato interesse per Tonali. Sarà un’estate caldissimi per gli incroci di mercato che si prospettano per il suo nome.