Sandro Tonali dà la sua preferenza all’Inter. Lo racconta Sky Sport, che spiega come il centrocampista del Brescia abbia espresso il proprio parere sul futuro. Se oggi dovesse scegliere oggi dove giocare, opterebbe per il club nerazzurro. Il duello con la Juventus prosegue, ma questa indicazione può avvantaggiare i club milanese, rappresentando uno step importante per entrare nel vivo della trattativa con il presidente del Brescia Cellino, che già un paio di giorni fa aveva detto: "Tonali vuole Inter o Juve". Le cifre sono alte, l'accordo ancora non si trova. Tonali resta un pezzo pregiato, ma così sembra un pochino più lontano...