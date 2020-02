Non solo la Juventus e l'Inter, ma anche la Fiorentina, il City e lo United. Su Sandro Tonali, centrocampista del Brescia, ci sono tantissimi occhi indiscreti a cui si è aggiunto anche quello dell'Atletico Madrid. Il classe '00, infatti, è entrato nei radar dei colchoneros che sarebbero pronti ad offrire a Tonali un posto da titolare, come riporta Don Balon. Per la Juventus, quindi, si aggiunge una nuova pretendente, per un giocatore che è letteralmente seguito da tutta Europa. Cellino, presidente del Brescia, lo sa e quindi aspetta l'estate per far partire l'asta, dopo aver detto no a 50 milioni dalla Fiorentina.