La Juventus continua a guardarsi intorno, cercando il giocatore giusto da inserire per fare un ulteriore salto di qualità. Parte degli identikit, rispondono al nome di Kai Havertz, talento ventenne del Bayer Leverkusen che tanto ha incantato nelle ultime due stagioni. Come riporta Calciomercato.com, c'è però il Bayern Monaco che è piombato sul giocatore, come sempre attento ad ogni talento tedesco che la Bundesliga regala. Così, potrebbe partire la sfida a distanza, con anche la Lazio interessata qualora partisse Milinkovic-Savic. Uno scontro a tre, ma ad un prezzo elevatissimo: almeno 100 milioni di euro.