Secondo quanto riferito da Calciomercato.com, la lotta per Andrea Cambiaso è più serrata che mai. Sull'esterno del Genoa ci sono infatti Juventus, Inter e Atalanta, ma sullo sfondo è da tenere sempre in piedi il Bologna. La richiesta dei rossoblù è di circa 10 milioni di euro, mentre la Juventus proverà il sorpasso inserendo Dragusin in uno scambio.