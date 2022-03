Dopo le conferme arrivate dal Brasile sull'interesse della Juventus per Antony, i bianconeri devono già guardarsi le spalle dalla concorrenza. Ci sarebbe infatti anche il Manchester United sul giovane talento dell'Ajax, che potrebbe giocarsi una carta non da poco: Erik ten Hag. L'allenatore dei Lancieri è infatti in lizza per la panchina di Old Trafford e un suo ingaggio potrebbe risultare decisivo anche in un eventuale assalto dei Red Devils ad Antony. Lo riporta il Telegraph.